Apple Watch ab 24. April ab 399 Euro verfügbar

Bevor sich Apple-CEO Tim Cook der Watch gewidmet hat, hat er über die China-Offensive des US-Konzerns geredet. In diesem Jahr will Apple 40 neue Stores in China eröffnen.

HBO wird seinen Streaming-Dienst HBO Now in den USA um 14,99 US-Dollar für Apple TV anbieten. Apple TV wird in den USA ab sofort um 69 US-Dollar angeboten. Eine Preissenkung für Europa ist derzeit noch nicht angekündigt.

Laut Tim Cook wurden bisher 700 Millionen iPhones verkauft. Apple Pay wird von 2.500 Banken in den USA unterstützt. 700.000 Geschäfte und Restaurants in den USA akzeptieren Apple Pay. Dazu zählen 100.000 Getränkeautomaten von Coca Cola.

Ab heute ist auch das Update iOS 8.2 für iPhones und iPads verfügbar. Apple hat auch ein neues MacBook mit 12-Zoll-Retina-Display vorgestellt, das unter einem Kilogramm wiegt. Details dazu gibt es hier.