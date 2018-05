Apple startet Produktion von neuen A12-Chips

Der Apple-Zulieferer Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TMSC) hat die Massenproduktion der Prozessoren für die nächste iPhone-Generation gestartet, berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Die Chips, die voraussichtlich unter dem Kürzel A12 firmieren werden, sind die ersten Prozessoren in kommerziellen Geräten, die ein 7-nanometer Design verwenden. Sie verfügen über eine höhere Dichte an Transistoren und sollen schneller und effizienter sein als die derzeit in iPhones verbauten Prozessoren mit 10 nanometer-Design.

Apple wird heuer voraussichtlich drei neue iPhones vorstellen. Geplant ist ein Update für das iPhone X, eine Plus-Variante des Geräts sowie ein billigeres iPhone mit 6,1-Zoll-LCD-Display.