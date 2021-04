Apple stellt AirTags, AppleTV und iPhone 12 in Lila vor

Neben den neuen lang ersehnten iPad Pros und iMacs hat Apple auf dem "Spring Loaded"-Event auch weitere neue Produkte vorgestellt. Darunter die seit 2019 bekannt gewordenen AirTags, wofür die „Find my Phone“-Software schon längst aktualisiert wurde. Die Token können in Gepäckstücke gegeben oder an anderen Gegenständen montiert werden, die man tendenziell leicht verliert. Über die „Find my Phone“-App wird dann die Position des verlorenen Stückes am iPhone angezeigt.

Laut Apple bleibt die Privatsphäre des Nutzers geschützt - die Kommunikation fände verschlüsselt und anonym statt. „AirTag wurde entworfen, um Gegenstände zu verfolgen, nicht Menschen“, heißt es. Auch Produkte von Drittanbietern, etwa Schlüssel, können Nutzer künftig damit finden. Auf Befehl ist ein Klang zu hören, der beim Orten hilft. Auch sind Pfeile am iPhone-Display bei der Suche dienlich.