Apple hat im Rahmes seines „Spring Loaded“-Events seine lang erwarteten neuen iMacs vorgestellt, wofür Apple nun eigene Chips nutzen will. Die M1-Chips in Kombination mit MacOS Big Sur viel leistungsfähiger und energieeffizienter als ihre Vorgänger sein. Auch läuft er auf der gleichen technischen Plattform wie iPhones, sodass iPhone- und iPad-Apps einfach auf dem iMac ausgeführt werden können.

Der iMac soll in Sekundenschnelle einsatzbereit sein. Im Safari-Browser soll man etwa Hunderte Tabs offen lassen können. Generell soll die Gesamtleistung um 85 Prozent besser als beim Vorgänger-iMac sein, was sich besonders bei Grafikanwendungen auszahlen soll. Auch beim Videoschnitt profitieren Nutzer: So soll das Schneiden von 8K-Footage nun kein Problem darstellen.

Der iMac ist in 7 Farben verfügbar und gerade einmal 11,5 Millimeter dünn. Das Display ist 24 Zoll groß und verfügt über eine 4,5K-Retina-Auflösung. Durch den neuen M1-Chip wird zudem viel Platz gespart: anstatt eines großen Kühlsystems sind mit dieser Lösung nur zwei kleine Lüfter eingebaut.Die Ventilatoren befinden sich an Bord und sollen extrem leise sein - genau genommen unter 10 Dezibel.