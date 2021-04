Neues iPad Pro kommt mit 5G und Mini-LED-Display

Bei seinem "Spring Loaded"-Event am Dienstagabend hat Apple wie erwartet seine neueste Generation des iPad Pro vorgestellt . Das Profi-Tablet ist in 11 und 12,9-Zoll verfügbar. Beide Modelle enthalten den von Apple selbst entwickelten M1-Chip, der die Leistung gegenüber den Vorgängermodellen um 50 Prozent steigern soll. Das größere der beiden iPad-Pro-Modelle hat noch ein besonderes Schmankerl für seine Nutzer parat: Das Liquid Retina XDR Display.

10.000 kleine Leuchten

Das Display arbeitet mit Mini-LED-Technologie, die zuvor nur in Profi-Bildschirmen von Apple verbaut war. 10.000 kleine Leuchten erhellen dabei verschiedene Bildinhalte unterschiedlich stark. In Kombination mit einer Auflösung von 5,6 Millionen Pixeln und einem Kontrastverhältnis von einer Million zu eins soll das Display besonders hübsche Bilder anzeigen. Damit darauf auch Videos in hoher Auflösung geschnitten werden können, wird der M1-Prozessor durch bis zu 16 GB RAM und bis zu 2 TB Speicher unterstützt.

WLAN und 5G

Sowohl das 11- als auch das 12,9-Zoll-iPad Pro werden in einer nur-WLAN sowie in einer WLAN und 5G-Variante zu haben sein. In den USA werden sogar 5G-Frequenzen im Mikrowellenbereich unterstützt. Durch eSIM-Unterstützung muss man auch keine physischen SIM-Karten einsetzen.