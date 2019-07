Apple Store teilweise offline: Neue Angebote erwartet

Back to School

Für gewöhnlich rüstet sich Apple in den Sommermonaten mit neuen Rabatten für die "Back to School"-Aktion, in deren Rahmen Schüler und Studenten Preisnachlässe gewährt werden. In der Vergangenheit hat Apple etwa beim Kauf eines MacBooks Beats-Kopfhörer kostenlos dazu gegeben. Auch mit Vergünstigungen bei iPads, MacBooks oder Mac Minis ist zu rechnen.