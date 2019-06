Alles, was ihr wissen müsst: Das hat Apple präsentiert

Abseits dieser Verbesserungen kündigte Apple auch zahlreiche neue Features an, die man mit der Veröffentlichung der Beta-Version in den kommenden Tagen näher begutachten kann. So wird man künftig WLAN-Netzwerke direkt über das Control Center auswählen können, ein Datensparmodus und Dolby Atmos werden integriert. Zudem unterstützen iMessage und FaceTime künftig zwei SIM-Karten auf einem Gerät. Siri liefert in einer Vielzahl an Apps, beispielsweise Safari, Maps und Apple Podcasts, personalisierte Empfehlungen. Auch unerwünschte Anrufe sollen künftig automatisch mithilfe von Siri geblockt werden.

iPadOS: Das iPad wird zum Laptop-Ersatz

Apple bewirbt seine iPads, insbesondere die Pro-Reihe, bereits seit längerer Zeit als Laptop-Ersatz. Doch dafür fehlen einfach zu viele Funktionen. Diese Probleme soll nun iPadOS beheben. Das iPad erhält so etwa eine Maus-Unterstützung, das einfache Einbinden externer Speichermedien und vieles mehr. Die Apple-Tablets erhalten künftig nicht mehr iOS, sondern die angepasste Version des Betriebssystems. Beispielsweise ermöglicht das Betriebssystem künftig, mehrere Fenster einer App gleichzeitig zu öffnen. Richtiges Multitasking also, das man unter anderem am Beispiel von zwei nebeneinander geöffneten Word-Dokumenten demonstrierte.