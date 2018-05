Apple veröffentlicht iOS 11.4 und weitet HomePod-Verkauf aus

Apple hat am Dienstag die Version 11.4 seines mobilen Betriebssystems iOS veröffentlicht. Sie enthält eine seit längerem angekündigte Funktion Messages in iCloud, die Nachrichten von Apples Messenger über mehrere Geräte synchronisiert und in der Cloud speichert. Ebenfalls seit längerem angekündigt war AirPlay2, eine verbesserte Software zur Übertragung von Musik und Video an andere Geräte. Mit iOS 4 können nun auch zwei HomePods zu einem Stereopaar zusammengeschaltet werden.

HomePod startet in weiteren Ländern

Apple kündigte am Dienstag auch den Verkaufsstart seines smarten Lautsprechers in weiteren Ländern an. Ab 18. Juni soll er auch in Deutschland, Frankreich und Kanada erhältlich sein. Ein Termin für einen Österreich-Start ist weiter offen.