Apples kündigt Entwicklerkonferenz WWDC an

Apple wird wegen der Coronapandemie im zweiten Jahr in Folge seine Entwickler-Konferenz WWDC in einem Online-Format abhalten. Mit einer Laufzeit vom 7. bis 11. Juni soll sie wie gewohnt mehrere Tage dauern, wie Apple am Dienstag ankündigte. Facebook verkürzte die Online-Version seiner Entwicklerkonferenz F8 heuer indes auf einen Tag, sie ist für 2. Juni geplant.

Die großen Tech-Konzerne nutzen ihre Konferenzen mit mehreren tausend teilnehmenden Entwicklern und Journalisten traditionell, um neue Produkte vorzustellen und einen Ausblick auf die künftige Strategie zu geben.

Kostenlos für Entwickler

Obwohl ein Ticket für die Worldwide Developers Conference (WWDC) zuletzt 1.600 Dollar (1.358 Euro) kostete, ist das Interesse der Entwickler an der Apple-Konferenz normalerweise so groß, dass die Teilnahme ausgelost wird. Die Online-Version wird aber wie im vergangenen Jahr kostenlos und für alle Entwickler zugänglich sein. Apple zeigt bei der Konferenz erste Funktionen der künftigen Software seiner Geräte.