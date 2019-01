Aston Martin Rapide E: Video zeigt erste Fahrt von E-Limousine

In einem Folge-Tweet schrieb er zudem, dass zufällig am gleichen Tag ein „weiteres Stück Aston-Martin-Geschichte geschrieben wurde“ - worum es sich dabei handelte, verriet er jedoch nicht. Die Elektro-Variante der Sport-Limousine soll eine ähnliche Leistung wie der Rapide S bieten, der auf einen Sechsliter-V12-Motor mit 558 PS setzt. Auf dem Papier scheint das Aston Martin bereits gelungen zu sein: Die beiden verbauten Elektro-Motoren sollen eine Gesamtleistung von 610 PS sowie ein Drehmoment von 950 Nm liefern. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h, von 0 auf 100 km/h beschleunigt das Fahrzeug in weniger als vier Sekunden.