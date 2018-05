Auch iPhone SE 2 könnte Notch bekommen

Seit Apple mit dem iPhone X den Notch einführte, setzen auch zahlreiche andere Hersteller auf die Aussparung an der Oberseite des Displays, in der sich Lautsprecher und Frontkamera befinden. Wie Mashable berichtet, könnte der Notch auch am iPhone SE Einzug halten. So wurden im Online-Shop MobileFun ein Schutzglas vom Hersteller Olixar für ein „iPhone SE 2018“ gesichtet, das Platz für den Notch lässt.

MacRumors ist skeptisch, weil der Home-Button mit Fingerabdrucksensor auf der Abbildung fehlt. Es sei schwer vorstellbar, dass Apple bei dem Gerät, das ab rund 350 Dollar zu haben sein soll, die Gesichtserkennung Face ID einsetze, heißt es.