Auch MacOS Mojave als Public Beta verfügbar

Am Montag gab Apple die Public Beta für iOS 12 und tvOS 12 frei, MacOS Mojave folgte am Dienstag. Die nächste Version des Mac-Betriebssystems folgte in der Nacht auf Mittwoch. MacOS Mojave wird unter anderem über einen Nachtmodus („Dark Mode“) verfügen, einen überarbeiteten App Store beinhalten und Verbesserungen bei Screenshots und Bild- und Video-Vorschauen beinhalten.