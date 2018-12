Auch Undercover-Polizisten sollen bald Teslas fahren

Auch ein Terminal für einen Polizeicomputer ist in der Fahrerkabine vorgesehen. Die gezeigte Version des Model S wurde für die niederländische Polizei entwickelt. Damit reihen sich die dortigen Einsatzkräfte in eine länger werdende Liste mit Ländern ein, in denen Teslas als Einsatzfahrzeuge genutzt werden. In Basel wird die Polizei in Kürze auf das Model X zurückgreifen. Auch in den USA sind mehrere städtische Polizeieinheiten in Teslas unterwegs. In Luxemburg fahren Exekutivbeamte Model S Kombis und Scotland Yard denkt - wie die Polizei im kanadischen Ontario - auch über einen Einsatz nach.