Audi kündigt elektrisches Supercar PB 18 e-tron an

Während die E-Mobility-Welt auf die offizielle Präsentation des ersten Elektro-SUV Audi e-tron wartet, hat der Autobauer ein neues elektrisches Supercar angekündigt. Der Audi PB18 e-tron wird auf der Pebble Beach Car Week am 23. August in Kalifornien der Öffentlichkeit vorgestellt. Bis auf ein Foto in einer Aussendung hat der Autohersteller keine Details zum kommenden Konzeptfahrzeug genannt.