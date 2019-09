Wie ein Mars-Rover: Audi zeigt futuristisches Offroad-E-Auto

Das Konzept verfügt noch über allerlei futuristische Features. So sollen Drohnen mit an Bord sein, die vorausfliegen und den Weg ausleuchten können.

Wie so oft bei solchen Konzepten gibt es keine Details zu den Plänen, das Auto in einem absehbaren Zeitraum auf den Markt zu bringen. Es kann aber durchaus sein, dass einzelne Aspekte von den Designern tatsächlich in marktreife Autos übernommen werden.