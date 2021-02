Bilder des Audi e-tron GT aufgetaucht

Am Dienstag wird der Elektro-Sportwagen von Audi vorgestellt. Auf Instagram sind bereits Bilder geleakt.

Am kommenden Dienstag will Audi den e-tron GT der Öffentlichkeit präsentieren. Auf Instagram sind bereits Bilder des Elektro-Sportwagens aufgetaucht, berichtet Golem.de . Sie zeigen den Wagen von außen und geben auch Einblick in den Innenraum.