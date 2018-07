Blockchain-Smartphone kostet 1000 Dollar, hat verstecktes Display

Eigene Währung

Das geht sogar so weit, dass man es nur mit einer Kryptowährung kaufen kann. Nicht aber etwa mit Ether oder Bitcoins, sondern mit SRN, der eigenen Kryptowährung von Sirin Labs. Auch am Smartphone selbst werden die User zur Verwendung von SRN gezwungen. Zwar können im Cold Wallet des Finney zahlreiche Kryptowährungen gespeichert werden, will man diese aber Ankaufen, geht das nur mit SRN.

Laut Sirin Labs ist das kein Nachteil, sondern Feature. Am Smartphone ist der Token Conversion Service fix installiert. Dieser agiert als ein automatischer Broker, der in Echtzeit die SRN des Users in die gewünschte Kryptowährung umtauschen soll.