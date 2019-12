BMW stellt die Produktion des i8 ein

Das futuristisch-aussehende Auto mit einer Kombination aus Benzin- und Elektromotor wurde oft gelobt. Es bewies schon 2014 und 2015, das sportliche Fahrzeuge „grüner“ sein können. Der i8 wurde in dieser Zeit mehrfach von Fachmedien als „Green Car of the Year“ ausgezeichnet. Mit einem Preis um die 150.000 Euro ist der i8 für die meisten aber eher in der Kategorie „Traumauto“ statt „Ökoflitzer“ einzuordnen.