BMW i4 präsentiert: Sechs Minuten laden, 100 Kilometer fahren

Am Montag war es soweit. BMW kündigte sein neues Elektroauto i4 offiziell an. Die Eckdaten waren bereits vor einigen Tagen durchgesickert, diese wurden nun im Wesentlichen bestätigt. So ist der Viertürer mit einer Hochvoltbatterie ausgestattet, die in extrem flacher Bauweise und optimierter Energiedichte gestaltet wurde. Sie weist ein Gewicht von 550 Kilogramm und einen Energiegehalt von 80 kWh auf. Mit dieser soll der BMW i4 600 Kilometer weit kommen.