Cadillac deutet ultra-luxuriöses Elektroauto an

Mit dem Celestiq will die US-Automarke ein futuristisches Elektroauto auf den Markt bringen, das sich an eine zahlungskräftige Kundschaft richtet.

Cadillac ist nicht unbedingt für seine Elektroautos berühmt. Das erste E-Auto der US-Marke ist der Cadillac Lyriq, der erst kürzlich in die Serienproduktion geschickt wurde. Mit dem angekündigten Celestiq soll nun ein wahres Elektro-Flaggschiff anstehen. Dafür wurden nun einige Teaser-Bilder veröffentlicht.

Auf den Fotos sind allerdings lediglich Detailaufnahmen von einige Design-Elementen zu erkennen. In der Aussendung wirft Cadillac mit vielversprechenden Begriffen um sich: Dort ist die Rede von einem "ultra-luxuriösen Raum", vom "Geist des Futurismus und Avantgarde". Damit soll deutlich werden, wohin Cadillac mit seinem Celestiq will. Als Konkurrenten kommen wohl der Mercedes EQS oder der Lucid Air in Frage.