Cadillac-Elektroauto kommt mit 33-Zoll-Display

Mit einer neuartigen Batterietechnologie will der größte Autobauer in den USA für seine E-Fahrzeuge eine Reichweite von "400 Meilen und mehr" erreichen und damit den Konkurrenten Tesla in den Schatten stellen. Die futurezone hat berichtet. Im Fall vom Lyriq sorgt ein 180 kW Elektromotor an der vorderen Achse für den Vortrieb. Hinten ist ein 250 kW-E-Motor verbaut. Insgesamt macht das 330 kW oder 450 PS aus.

Der Marktstart für das Elektroauto ist noch unbekannt.