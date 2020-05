Canon 7D Mark II: APS-C-Spitzenmodell im Kurztest

Bei Canons Photokina-Präsentation haben sich die Gerüchte, die bereits im Vorfeld die Runde gemacht hatten, bestätigt. Canons 7D bekommt einen Nachfolger. Rein äußerlich bleibt Canon mit der 7D Mark II dem klassischen Spiegelreflex-Look treu. Nimmt man die neue 7D in die Hand, fällt im Vergleich zum Vorgänger auf, dass sie etwas größer und etwas schwerer ist, allerdings nicht so sehr, dass es unangenehm auffällt. Das Gehäuse wirkt äußerst widerstandsfähig, was es laut Canon auch sein soll. Spritzwasser oder Regen machen der Kamera demnach nichts aus. Das große Gehäuse liegt sehr gut in der Hand und auch mit größerem Tele-Objektiv sollte man die neue 7D so sicher genug halten können. Auch die Bedienelemente bieten keinen Grund zur Kritik, alles ist sauber verarbeitet und man hat durchwegs das Gefühl, eine verlässliche Kamera in Händen zu halten.