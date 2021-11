Chinesischer Tesla-Rivale lädt in 5 Minuten Strom für 200 Kilometer

Der chinesische Autobauer XPeng will im dritten Quartal 2022 seinen neuen Elektro-SUV G9 auf den Markt bringen, der in 5 Minuten Strom für eine Reichweite von 200 Kilometer nachladen kann. Der Wagen soll nicht nur in China, sondern international verfügbar sein. Wann genau, ist aber nicht klar.

Ausgestattet wird das Elektroauto mit dem Fahrassistenzsystem Xpilot 4.0 für halbautonome Funktionen, etwa das Wechseln der Fahrspur. Dieses soll erst 2023 zur Verfügung stehen - Software-Updates erfolgen over the air.

LiDar und Nvidia Orin-X-Chips

Für die Navigation sorgen zwei LiDAR-Sensoren in den Frontscheinwerfern - für autonomes Fahren sind zudem Nvidia Orin-X-Chips zuständig, berichtet CNBC.

Das Laden des Elektro-SUV sei zunächst nur an X-Power-Stationen in China möglich. Wie es mit dem Nachladen im Ausland aussieht, hat der Hersteller noch nicht bekanntgegeben. Auch Details zu Preis, Akku und Fahrleistungen bleiben vorerst ebenfalls noch unklar.