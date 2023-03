Gefährliche Chip-Schwachstelle bedroht Samsung- und Google-Handys

Bei Googles Project Zero sind Sicherheitsforscher*innen ständig auf der Suche nach neuen, bislang unentdeckten Schwachstellen. Nun haben sie eine Sicherheitslücke entdeckt, von der zahlreiche User*innen betroffen sind und die sich offenbar besonders leicht ausnutzen lässt.

Entdeckt wurde die Schwachstelle in den Exynos-Modem-Chips von Samsung, die in einer Vielzahl an Smartphones, Wearable-Geräten und sogar Autos verbaut sind. Auch wenn es noch nicht von allen Herstellern einen Patch gibt, können sich betroffene Nutzer*innen in der Zwischenzeit selbständig schützen.