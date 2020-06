Chrome warnt vor unverschlüsselten Webseiten

In der Testversion von Googles Browser Chrome kann ein neues Feature aktiviert werden, das in der URL-Zeile anzeigt, ob die Webseite verschlüsselt gestaltet ist. Die Funktion ist nicht standardmäßig aktiviert. Wer die Funktion ausprobieren möchte, muss die aktuelle Developer-Version von Chrome Canary installieren und die experimentelle Funktion unter chrome://flags aktivieren. Sie findet sich unter dem Punkt: "Mark non-secure origins as non-secure" ziemlich am Ende der Liste.