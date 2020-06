Cisco stellt Access Point mit vier Antennen vor

Der Aironet ist ab sofort in zwei Varianten verfügbar. Die Version mit internen Antennen kostet 1495 US Dollar, die Variante mit externen Antennen 1595 US Dollar. Für das Ende des Jahres ist die Veröffentlichung einer RF-Erweiterung geplant, mit der neben den üblichen WLAN-Frequenzen auch andere Frequenzbereiche auf mögliche Störfaktoren gescannt und so ausfindig gemacht werden können.

Cisco in der Kritik

Derzeit findet in London die Hausmesse Cisco Live! des amerikanischen IT-Konzerns statt. Dort soll neben der Vorstellung neuer Produkte und zahlreichen Fortbildungskursen vor allem das angekratzte Image des Weltkonzerns verbessert werden. Vergangenes Jahr kündigte Cisco einen massiven Stellenabbau an, der von vielen Seiten stark kritisiert wurde. Insgesamt sollten nahezu 10.000 der insgesamt 73.000 Mitarbeiter entlassen oder deren Stellen in andere Länder versetzt werden. Cisco begründete diesen Schritt mit unerwarteten Umsatzverlusten.