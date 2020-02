Darum hat der VW ID.3 keine Scheibenbremsen

Effizienter als Scheibenbremsen

In einem solchen Szenario haben Trommelbremsen einen entscheidenden Vorteil gegenüber Scheibenbremsen. Die Bauteile von Trommelbremsen sind weitgehend vor Schmutz und Wasser geschützt, wodurch sie weniger anfällig für Rost sind, auch wenn sie weniger oft verwendet werden.

Unterm Strich sparen sich ID.3-Besitzer einiges an Instandhaltungskosten, weil sie die Bremsen nicht so häufig tauschen müssen. Und darüber hinaus sind Trommelbremsen leichter als Scheibenbremsen, was wieder der Reichweite des Elektroautos zugutekommt.