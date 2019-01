Das ist Nikes neuer selbstschnürender Schuh

Erst vor Kurzem hat Nike einen neuen Schuh versprochen, der sich von selbst schnürt. Jetzt ist auch klar, warum in dem Teaser-Video ein Basketball-Star zu Wort kam. Der neue Adapt BB ist nämlich ein Basketball-Schuh, der sich primär an Personen richtet, die den Sport tatsächlich ausüben – und nicht nur an Käufer, die wie Marty McFly in „Zurück in die Zukunft 2“ sein wollen.