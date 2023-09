Datum für den nächsten Prime Day 2023 steht fest

Der erste Amazon Prime Day 2023 ist erst 2 Monate her, schon gibt der Handelsriese seinen zweiten Aktionstag bekannt. Das Shopping-Event findet am 10. und 11. Oktober 2023 statt, also in knapp einem Monat. Hier haben Besitzer*innen eines Prime-Abos noch einmal die Möglichkeit, das ein oder andere Schnäppchen zu schlagen.

30-tägiges Testabo ist kostenlos

Wer noch kein Prime-Abo hat, kann auch ein kostenloses 30-tägiges Testabo beantragen. Nach Ablauf des Monats kostet Amazon Prime 8,99 Euro im Monat, er ist jederzeit kündbar. Auch ein jährliches Abo ist möglich, das kostet 89,90 Euro im Jahr (7,49 Euro pro Monat).

Mit einem Abo könnt ihr alle Vorteile des Prime Days abgreifen. Darunter fallen etwa ein 30 Minuten früherer Zugriff auf Blitzangebote und ein Gratis-Versand von Prime-Artikeln. Preise vergleichen lohnt sich allerdings dennoch. Bei vermeintlichen "Hammerpreisen" ist nämlich Vorsicht geboten, wie wir bereits beim letzten Prime Day berichtet haben:

➤ Mehr lesen: Vorsicht vor vermeintlichen "Hammerpreisen" beim Amazon Prime Day

Vorsicht vor Impulskäufen

Vorsicht gilt auch bei Impulskäufen. Am besten überlegt man sich jetzt bereits, welche Dinge man sich ohnehin in den kommenden Monaten anschafften wollte. Dafür kann man auch Wunschlisten auf Amazon anlegen. Beim Prime Day gilt es dann zu vergleichen, ob die Waren auch in Aktion sind oder nicht. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen. Denn ein nicht hergestelltes Produkt hat immer noch die beste Klimabilanz.