Diese Black-Friday-Angebote bietet Apple

Eignet sich für Zubehör

Wie zu erkennen ist, handelt es sich bei den Aktionsartikeln fast ausschließlich um Geräte der Vorjahre. So fehlen etwa die neuen iPhones, das neue iPad Pro und MacBook Air, sowie die Apple Watch der Series 4. Die Gutscheinkarten für den Apple Store bieten sich vor allem für benötigtes Zubehör an. So bekommt ihr beim Kauf eines iPads den Apple Pencil (der ersten Generation) quasi gratis dazu. Beim iPhone-Kauf könntet ihr euch für die 50 Euro zum Beispiel ein Apple Leder Case holen.