Diese Gadgets machen den Garten schlau

Fazit

Smarte Gartengeräte sind nicht immer günstig und daher auch keine Spielerei, die man unüberlegt kaufen sollte. Am besten eignen sie sich für Gärten, die direkt an das Haus angrenzen, da so Stromversorgung und Netzwerkverbindung einfach geregelt werden können. Obwohl man auch Produkte unterschiedlicher Hersteller oft problemlos kombinieren kann, entfalten viele Systeme dann ihr größtes Potenzial, wenn sie auch untereinander kommunizieren können – und daher meist auch von der gleichen Firma stammen. Viele Firmen bieten dafür eigene Basisstationen an. So muss man auch nicht für jedes Gerät eine eigene App herunterladen.

Auch wenn man nicht den ganzen Garten auf einmal vernetzen möchte, ist es deshalb langfristig sinnvoll zu prüfen, welche Geräte die ausgewählte Firma noch anbietet, wie sie kombiniert werden können und ob auch Produkte von anderen Firmen kompatibel sind. Zudem sollte man sich fragen, ob das Gerät für die jeweilige Gartengröße konzipiert ist und ob man für die Stromversorgung und die Verbindung zum Smartphone zusätzlichen Aufwand betreiben muss, wie etwa Kabel verlegen oder das WLAN-Signal verstärken.