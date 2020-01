Disney lässt selbst gemachte Baby Yodas auf Etsy verschwinden

Der Publikumsliebling The Child, besser bekannt als Baby Yoda, aus der Disney+ Serie The Mandalorian hat derzeit kaum offizielle Fanartikel. Das motivierte viele Künstler dazu, auf der Plattform Etsy selbst gemachte Produkte zu verkaufen. Wie The Verge berichtet, ist Disney damit allerdings nicht einverstanden und verbietet den Verkäufern, Markennamen wie " Star Wars", "Mandalorian" oder "Yoda" zu verwenden.

Die Betreiber der betroffenen Shops wurden von Etsy darüber informiert, dass ihre Angebote entfernt wurden. Beliebte Artikel mit Tausenden Aufrufen verschwanden so von der Webseite und Händler hatten Probleme, bereits bestehende Bestellungen abzuwickeln.