Baby Yoda-Puppe kostete 5 Millionen Dollar

Baby Yoda hat im vergangenen Jahr die Herzen mit Liebe gefüllt. Und den Kontostand der Produzenten der Star Wars-Serie „The Mandalorian“ ziemlich belastet, wie Schauspieler Adam Pally gegenüber Entertainment Weekly erzählt hat. Der Grund für die Vorwarnung: Pally hatten seinen künstlichen Kollegen bei den Dreharbeiten zum Staffelfinale etwas zu hart geschlagen.

Daraufhin ließ in der Produzent Jon Favreau wissen, wie viel die Puppe wert sei. „Ich möchte dich nur wissen lassen, dass das der Held Yoda ist und dass er ungefähr fünf Millionen Dollar kostet. Also, auch wenn ich will, dass du ihn schlägst, will ich auch, dass du das weißt“, soll er Pally aufmerksam gemacht haben.