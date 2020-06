Dolby Atmos Home Theater: 3D-Sound für Zuhause

In den Kinos ist der lebendige 3D-Sound von Dolby Atmos mittlerweile fixer Bestandteil der neuesten Hollywood-Blockbuster. in den Kinosälen wurde dafür die Anzahl der Lautsprecher erhöht und zusätzliche Lautsprecher an der Decke angebracht. Dadurch soll die räumliche Komponente des Klangs präzise steuerbar werden, was wir uns an anderer Stelle bereits näher angesehen haben.

Was bislang den Kinobesuchern vorenthalten war, kommt nun auch als Dolby Atmos Home Theater in die Heimkinos. Durch spezielle Lautsprecher soll der Dolby-Atmos-Klang nun auch in den eigenen vier Wänden erlebt werden können. Die futurezone erhielt eine Live-Demo und war von Dolby Atmos begeistert.