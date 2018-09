Drei lockt Mobilfunkkunden mit Gratis-Internet für zuhause

Drei hat die Integration des im vergangenen April übernommenen Festnetzanbieters Tele2 Austria abgeschlossen und geht nun als Komplettanbieter auf Kundenjagd. Wachsen will man mit neuen Angeboten, sowohl bei Privat- als auch bei Geschäftskunden.

Die Marke Tele2 sei seit heute in Österreich Geschichte, sagte Drei-Chef Jan Trionow bei einem Pressegespräch am Montag in Wien. Mit der Glasfaser-Infrastruktur des für knapp 100 Millionen Euro übernommenen Anbieters sieht er sein Unternehmen auch für den Aufbau der nächsten Mobilfunkgeneration 5G gut aufgestellt.

Gratis-Internet für Private

Privatkunden will Drei mit einem Gratis-Internetangebot für zuhause locken. Haushalte, die zwei Mobilfunkverträge bei Drei haben, bekommen nun Gratis-Internet. StartNet, so der Name des Produkts, bietet 10 Mbit/s im Download und 1 Mbit/s im Upload. Für sieben Euro wird das Produkt auch Inhabern nur eines Mobilfunkvertrags angeboten. Haushalte oder Singles, die höhere Download-Raten nutzen wollen, werden sogenannte EasyNet-Tarife ab neun bzw. 16 Euro für 20 Mbit/s bis 45 bzw. 52 Euro für 150 Mbit/s angeboten, dazu kommt eine jährliche Servicepauschale. Bis zum Jahresende können EasyNet-Kunden auch das Bewegtbildangebot Drei TV gratis nutzen.

Das Angebot gilt sowohl für Bestands- als auch Neukunden. Einen Unterschied zwischen Mobil- und Festnetz-Internet macht Drei dabei nicht. Für jeden Standort werde die jeweils beste Bandbreite der verfügbaren Mobilfunk- und Festnetztechnologie ausgewählt, sagte Drei CCO Rudolf Schrefl.