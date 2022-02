Von Drift bis Rock Crawl: Rivian zeigt Fahrmodi von E-Pickup R1T

In einem neuen Video zeigt der Autohersteller Rivian, was sein Elektro-Pickup alles kann.

"Wir gehen mit 8 Modi an den Start – 4 für die Straße und 4 für das Gelände", erklärt Rivian in einer Presseaussendung. Jeder Fahrmodus passe die Fahrhöhe, die Steife der Aufhängung und die Reaktionsgeschwindigkeit des Gaspedals optimal an die Untergrundbeschaffenheiten der jeweiligen Fahrbahn an, heißt es seitens des Unternehmens.

Von Drift bis Rock Crawl

Für schwierigeres Terrain können Fahrer*innen ihren R1T beispielsweise auf den Modus "Off-Road Rock Crawl" umschalten. Die Einstellung sorgt dafür, dass der Rivian-Pickup stabiler über das steinige Gelände rollt. Die Fahrhöhe des Autos wird entsprechend angepasst und die Bremsverzögerung für Bergabfahrten hochgeschraubt.

Zudem verfügt der R1T über einen "Off-Road Drift Modus", in dem die Federung auf die Standard-Einstellung von 11,9 Zoll angehoben wird, während die steife Einstellung beibehalten und die Stabilitätskontrolle komplett ausgeschaltet wird.

Für asphaltierte Straßen sind unter anderem der Allzweck- und Stromsparmodus gedacht. Die Bremsverstärkung wird auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. Diese dient, um beim Bremsen Energie zurückzugewinnen und so den Akku zu schonen. Im Stromsparmodus wird die Fahrhöhe auf die niedrigste Einstellung heruntergefahren. Im Gegensatz zu allen anderen Modi wird das Drehmoment nur auf die Vorderräder verteilt.

Rivian am Vormarsch

Der Verkaufsstart des R1T wurde mehrmals verschoben. Das erste Serienmodell des R1T rollte vergangenen September vom Band. Der aktuelle Chipmangel sorgt aber immer wieder für Verzögerungen. Wer jetzt ein Modell kauft, bekommt es laut Rivian eventuell erst im Jahr 2023.

Marktanalyst*innen zufolge habe Rivian mit seinem Pickup dennoch gute Chancen am E-Auto-Markt. Das Design der Fahrzeuge erinnert an übliche Geländewagen und SUVs und spricht damit eine breite Masse an.

Der Tesla Cybertruck ist mit seiner kantigem Karosserie hingegen auffällig anders. Das kommt zwar bei einer bestimmten Zielgruppe sehr gut an, vielen potenziellen Tesla-Kund*innen könnte der Pickup allerdings zu ausgefallen sein.