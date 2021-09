Tesla und GM geschlagen: Erster Rivian E-Pick-up rollt vom Band

Am Dienstag war für das E-Auto-Unternehmen Rivian ein großer Tag, denn das erste Serienmodell des E-Pick-ups R1T rollte vom Band des Produktionswerkes in Normal im US-Bundesstaat Illinois. Fotos zeigen, wie eine große Zahl an Mitarbeitern*innen der Fertigstellung des Autos applaudiert.

Veröffentlicht wurden die Nachricht sowie die entsprechenden Bilder vom Rivian-CEO Robert RJ Scaringe auf Twitter.