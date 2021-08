Rivian will mit Bewertung von 80 Milliarden Dollar an die Börse

An dem Hersteller von Elektro-Geländewagen sind auch Amazon und Ford beteiligt.

Rivian peilt Kreisen zufolge einen Börsengang an. Das Unternehmen habe in der vergangenen Woche einen entsprechenden Antrag bei der Börsenaufsicht SEC eingereicht und ziele dabei auf eine Bewertung von gut 80 Mrd. US-Dollar (etwa 68 Mrd. Euro), berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen.

Dabei strebe Rivian einen Zeitpunkt rund um Thanksgiving (25. November) an, dies sei jedoch von der Genehmigung der SEC abhängig. Rivian habe die Angelegenheit nicht kommentieren wollen.