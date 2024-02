Dyson: Neuer Föhn kommt in ungewöhnlicher Optik

Der Dyson Supersonic r erinnert mehr an ein Periskop als an ein Haarpflegegerät.

Das Gerät kommt in einem Dyson-typischen Blauton . Dazu gibt es eine Box für Föhn und Zubehör sowie eine Ständer für den Tisch , um den Föhn und Zubehör schnell in die Hand nehmen und abstellen kann.

Neben dem Design soll das Gerät unter anderem mit einem geringen Gewicht punkten. So wiegt der Föhn lediglich 325 Gramm . RFID-Chips im Zubehör und ein entsprechender Leser am Gerät erlauben es, dass der Föhn immer genau weiß, welcher Aufsatz aufgesteckt ist . Dadurch soll die Leistung bzw. die Einstellung entsprechend angepasst werden. Anwender*innen können hier auch persönliche Profile hinterlegen, die beim Benutzen eines bestimmten Aufsatzes automatisch aktiviert werden.

Dyson ist neben seinen Staubsaugern und Ventilatoren mittlerweile auch für seine Beauty-Produkte bekannt. Vergangene Woche wurde nun ein neuer Föhn angekündigt, der in einem ungewöhnlichen Äußeren kommt. Der Supersonic r ist röhrenförmig und erinnert ein wenig an ein Periskop eines U-Bootes .

Für professionelle Anwender*innen

Letzteres ist in erster Linie für Menschen gedacht, die professionell mit Haaren arbeiten, also Stylist*innen und Friseur*innen. Sie sind es auch, an die das 570 Dollar teure Gerät vorerst ausschließlich verkauft werden soll.

Bestellen kann man den Dyson Supersonic r bisher nicht, man kann sich lediglich in eine Warteliste eintragen lassen. Unbekannt ist auch noch, ob oder wann der Föhn auch in Österreich auf den Markt kommen soll.

Hierzulande kann man bisher lediglich den Vorgänger Dyson Supersonic kaufen. Bei Amazon kostet er derzeit 402 Euro.