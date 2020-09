E-Roller explodiert beim Laden in Welser Wohnung

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in Wels ein E-Scooter explodiert und hat eine Wohnung in Brand gesetzt und zerstört. Der Besitzer hatte den Scooter zum Laden an die Steckdose angeschlossen. Als der Roller zu rauchen begann, brachten sich die Bewohner rechtzeitig in Sicherheit und alarmierten die Nachbarn. Es wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen. Durch die Explosion wurde die Wohnung allerdings so zerstört, dass sie unbewohnbar wurde. Auch die Fassade des Hauses wurde beschädigt.

In den meisten E-Scootern sind Lithium-Ionen-Akkus verbaut. Wird hier an der Elektronik gespart, und die Ladeelektronik ist nicht ausreichend abgesichert, kann es zu solchen Bränden kommen. So entflammten vor einigen Jahren zahlreiche billig verarbeitete Hoverboards und Samsung hatte Millionen Smartphones zurückrufen müssen, da die Geräte explodierten.