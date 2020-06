Ein NFC-Chip so klein wie eine Micro-SD-Karte

Die ams AG hat weltweit 1700 Mitarbeiter (1000 davon in Österreich) und befindet sich in einer ordentlichen Wachstumsphase, im vergangenen Jahr wurden weltweit 300 Mitarbeiter aufgenommen. Das Unternehmen machte 2014 einen Umsatz in der Höhe von 464 Millionen Euro, was ein Zuwachs um 23 Prozent verglichen mit 2013 ist. ams sieht sich übrigens nicht als Konkurrent von Infineon, das ebenfalls in Graz an NFC-Lösungen arbeitet. Infineon konzentriert sich stark auf Sicherheitslösungen im NFC-Bereich, also Cryptografie-Lösungen bei Bank- oder Kreditkarten-Chips.