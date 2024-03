Ob oder wann das Auto auch in Europa verkauft werden soll, ist derzeit noch völlig unklar. Dementsprechend gibt es auch keinen europäischen Preis . Falls der SU7 jemals in Europa auf den Markt kommt, muss man jedenfalls mit einem deutlich höheren Preis als lediglich den umgerechneten Yuan-Preis rechnen.

Xiaomi-Chef Lei Jun verkündete nun, dass die Standardversion des SU7 in China um 215.900 Yuan ( 27.720 Euro ) verkauft werden wird. Laut einem Bericht bei CNBC gab er gleichzeitig zu, dass man das Auto damit mit Verlust verkaufen werden . Mit dem Preis will man vor allem auf den Konkurrenten Tesla Druck machen. Dessen Model 3 wird in China um 245.900 Yuan verkauft.

Der Preis bezieht sich auf die Standardversion. Zusätzlich kommt der SU7 noch in einer Max-Variante. Die beiden Autos unterschieden sich in mehreren Belangen voneinander. Bei den Reichweiten muss man beachten, dass es sich um den CLTC-Testzyklus handelt. Übersetzt in den in Europa gängigen WLTP-Standard werden es unterm Strich weniger Kilometer werden.

Xiaomi SU7

Leistung: 220 kW / 300 PS

220 kW / 300 PS 0 auf 100 km/h: 5,28 Sekunden

5,28 Sekunden Drehmoment: 400 Nm

400 Nm Antrieb: Hinterrad

Hinterrad Akku-Kapazität: 73,6 kWh (400-Volt-Architektur)

73,6 kWh (400-Volt-Architektur) Reichweite: 668 Kilometer (CLTC)

Xiaomi SU7 Max

Leistung: 495 kW / 673 PS

495 kW / 673 PS 0 auf 100 km/h: 2,78 Sekunden

2,78 Sekunden Drehmoment: 838 Nm

838 Nm Antrieb: Allrad

Allrad Akku-Kapazität: 101 kWh (800-Volt-Architektur)

101 kWh (800-Volt-Architektur) Reichweite: 800 Kilometer (CLTC)

Tausende Bestellungen

Laut Lei wurden in den ersten 27 Minuten, in denen das Auto bestellbar war, über 50.000 Stück geordert. Auslieferungen sollen Ende April starten. Laut eigenen Angaben kann Xiaomis Fabrik alle 76 Sekunden einen SU7 herstellen.