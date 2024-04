Die 8 besten Spiele für Weltraumfans

Mit einer inzwischen stattlichen Menge an Zusatzinhalten kann man den Mars mit Terraforming in einen grünen Planeten wandeln, den man mit dem letzten DLC „Mars Express“ dann auch per Zug bereisen kann. Wer Aufbauspiele mit ein bisschen Anspruch liebt, wird bei „Surviving Mars“ große Freude haben.

Wie bei einem echten Chat erhält man irgendwann wieder eine Nachricht von ihm und das Spiel kann weiter gehen. Sich schnell an einem Tag durch das gesamte Game zu klicken, ist also keine Option. Fast fühlt man sich dabei, als würde man mit einer echten Person kommunizieren. So wartet man gespannt (und manchmal mit Sorge), ob der letzte Tipp hilfreich war oder man Taylor in den Tod geschickt hat.

„Lifeline“ kostet 2,99 Euro für Android und iOS und in Apple Arcade enthalten. Inzwischen wurde die Geschichte von Taylor in 3 weiteren Spielen („Silent Night“, „Halfway to Infinite“, „Beside you in time“) fortgesetzt.

Kerbal Space Program 2

Man darf sich nicht von den knubbeligen Aliens täuschen lassen, die einen hier anlächeln. Bereits der erste Teil machte deutlich, dass „Kerbal Space Program“ buchstäblich Raketenwissenschaft ist. Ziel ist es, eine flugfähige Rakete zu bauen, sie zu starten, zu steuern und erfolgreich zu anderen Planeten zu bringen.

Aktuell befindet sich KSP2 noch im Early Access, ist aber deutlich weniger fehlerhaft als noch vor einem Jahr. Die Liebe zum Detail – etwa mit Geräuschkulissen echter Raketenstarts – macht das Spiel zu einem einzigartigen Erlebnis für Technik-Fans. Das letzte große Update „For Science“ brachte zudem eine Menge Neuerungen.