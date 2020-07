Ein würdiger Nachfolger: Galaxy SIII im Test

Der koreanische Konzern hat sich für das aktuelle Smartphone-Flaggschiff selbst einiges vorgelegt. Die beiden direkten Vorgängermodelle Galaxy S und S II haben sich weltweit über 40 Millionen Mal verkauft. Auch in Österreich erfreuten sich die Androiden großer Beliebtheit, das S II war 2011 das meistverkaufte Smartphone hierzulande, nahezu ex-aequo mit dem Budget-Modell Galaxy Ace. Das neue S III soll an diese Erfolge anschließen und will mit High-End-Spezifikationen punkten: Als Hauptrecheneinheit kommt Samsungs hauseigener Exynos 4 Quad mit 1,4 GHz zum Einsatz, Arbeitsspeicher ist ein GB vorhanden.

Formfaktor und Verarbeitung

Das S III misst 136.6 x 70.6 x 8.6 mm und wiegt dabei 133 Gramm. Damit ist es eine Spur schwerer als der Vorgänger S II (116) Gramm, was in der Praxis aber nicht unbedingt von Nachteil ist. Durch das geringfügig gesteigerte Gewicht wirkt das Smartphone subjektiv hochwertiger und liegt besser in der Hand. In Sachen Formfaktor hat sich Samsung offenbar weniger an den früheren Galaxy S Modelle orientiert und stattdessen eher das aktuelle Google-Phone Galaxy Nexus zum Vorbild genommen. So sind die Kanten ähnlich abgerundet, auch die Größe des Gehäuses ist annähernd gleich. Ein deutlicher Unterschied fällt jedoch sofort auf: Im Gegensatz zum Galaxy Nexus ist beim S III ein physischer Homebutton enthalten.

Das Gehäuse des S III ist vollständig aus Kunststoff, die Rückseite ist glatt gehalten. Diese Oberfläche erwies sich im Test als Magnet für Fingerabdrücke. Die Verarbeitung bietet aber ansonsten keinen offensichtlichen Grund zu Beanstandungen, auch, wenn man durchaus spürt, dass das Gehäuse eben aus Kunststoff ist.