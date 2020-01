Elektrifizierte DS-Modelle können ab sofort Probe gefahren werden

DS-Modelle auf der Vienna Autoshow

Probefahrten können über die Webseite von DS sowie direkt bei den DS-Händlern vereinbart werden. Aktuell gibt es drei DS-Salons in Österreich: in Wels und Wien sowie seit kurzem auch in Graz. DS Service Partner sind zusätzlich in Salzburg, Baden bei Wien, Klagenfurt, Innsbruck und Rankweil zu finden.

Wer sich die elektrischen DS-Fahrzeuge ansehen möchte, kann an diesem Wochenende auch bei der Vienna Autoshow vorbeischauen, wo der DS 3 Crossback E-Tense und der DS 7 Crossback E-Tense 4x4 ausgestellt sind. Außerdem sind noch weitere E-Auto- und Hybrid-Modelle der Groupe PSA bei der Automesse zu sehen, beispielsweise der kompakte E-SUV Peugeot e-2008, der Peugeot e-208 oder der Opel Corsa-e.