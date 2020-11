E-Autos von Volkswagen deutlich beliebter als Tesla

Was Visionen, neue Entwicklungen und innovative Funktionen betrifft, gilt Tesla als unangefochten an der Spitze der Autoindustrie. Was aber den tatsächlichen Verkauf von Elektroautos betrifft, wird der US-Hersteller mittlerweile in den Schatten gestellt. Zumindest trifft das auf Norwegen zu, das als Musterland der Elektromobilität gilt.

Schaut man sich die Neuzulassungen von E-Autos in dem skandinavischen Land an, wird schnell klar, dass Tesla längst nicht mehr an der Spitze steht. Stattdessen führen die Zulassungsstatistik gleich 3 Modelle des Volkswagen-Konzerns an: Audi e-tron, VW e-Golf und der VW ID.3. Auch vom Hyundai Kona Elektro vom dem Nissan Leaf muss sich das Tesla Model 3 bei den diesjährigen Neuzulassungen in Norwegen geschlagen geben.