Autohersteller sollen zu haltbaren Akkus verpflichtet werden

Hersteller von Elektroautos und Plugin-Hybriden sollen sich zu einer Mindesthaltbarkeit von Batterien verpflichten. Darauf einigte man sich beim Weltforum für die Harmonisierung von Fahrzeugvorschriften der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (Unece) in Genf.

Für die Umsetzung des Regelentwurfs muss noch im März 2022 formell abgestimmt werden. Alle Nationen, die einer Einführung dessen zustimmen, müssten die Vorgabe in die nationale Gesetzgebung übernehmen. Wie die Organisation am Freitag bekannt gibt, könnte die erste internationale Regulierung zu Batteriekapazität somit bereits 2023 als Globale Technische Regelung (GTR) in Kraft treten.