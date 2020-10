Elon Musk: Cybertruck wird überarbeitet

Cybertruck-Produktionspläne

"Es gibt viele kleine Verbesserungen im Vergleich zu dem, was enthüllt wurde. Ich denke, es wird besser als das, was wir gezeigt haben", sagte Musk bei dem Conference-Call.

Wie es aber nun mit der Produktion des Cybertruck weitergehe, hänge im Wesentlichen vom Baufortschritt der Gigafactory in Austin in Texas ab. Geht alles gut, sollen die ersten Auslieferungen des Cybertruck Ende 2021 über die Bühne gehen. Die Kapazitäten würden allerdings erst im Laufe des Jahres 2022 gesteigert werden können. Es ist also Geduld gefragt.