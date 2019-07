Erste Gerüchte über Apples iPhone 12 aufgetaucht

Ohne Notch 2021

Laut dem Analysten arbeitet Apple auch an einer Technologie, die es ermöglicht, die Frontkamera unterhalb des Screens zu verbauen, um gänzlich auf den Notch verzichten zu können. Der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo hat diese Technologie erst kürzlich in einem Prototypen-Handy präsentiert. Auch Xiaomi hat die In-Screen-Kamera-Technik bereits in einem entsprechenden Video gezeigt.

Analysten von Credit Suisse prognostizieren einen schnelleren iPhone-Wandel: Demnach soll bereits 2020 das Apple-Smartphone einen Screen ohne Notch erhalten. 2021 werde das iPhone dann einen Fingerprintscanner unterhalb des Bildschirms verbauen, ebenso die Face-ID-Technologie. Der Fingerabdrucksensor soll sich dabei über die gesamte Fläche des Screens ziehen.