Erster Mac ohne Intel-Prozessor wird in Kürze präsentiert

Am 17. November soll es laut dem bekannten Leaker Jon Prosser soweit sein. An diesem Tag will Apple eine weitere virtuelle Keynote abhalten, in der das erste MacBook mit eigenem Prozessor vorgestellt werden soll. Das historische Aus für Intel-Prozessoren und der Umsteig auf ARM-basierte eigene Chips in Macs und MacBooks hatte Apple bereits auf der Entwicklerkonferenz WWDC im Juni angekündigt.

Auch macOS Big Sur erwartet

Bei dem verbauten Chip soll es sich um eine adaptierte Version des A14 handeln, der im iPhone 12 und dem im September vorgestellten iPad Air verbaut ist. Um welchen Mac es sich handeln wird, ist derzeit noch unklar. Hoch im Kurs steht derzeit, dass Apple seine 12-Zoll-MacBooks mit dem neuen Chip wiederauferstehen lassen könnte. Aber auch ein Mac Mini mit dem neuen Apple-Chip könnte angekündigt werden.